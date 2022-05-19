Решение о допуске представителей России и Беларуси к участию в конгрессе ISU будет принято в начале июня

Решение о допуске представителей России и Беларуси к участию в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) 2022 года будет принято в начале июня.

Ранее национальные федерации 21 страны потребовали не допускать Россию и Беларусь к конгрессу.

«Совет ISU принял к сведению отзывы более 20 членов ISU, которые призвали совет принять решение о том, что членам ISU из России и Беларуси не будет разрешено присутствовать на конгрессе организации 2022 года или других официальных мероприятиях и что кандидатам из России и Беларуси не будет разрешено баллотироваться на любую должность на конгрессе 2022 года.

Учитывая основные права членов ISU, а также необходимость обеспечения законности предстоящего конгресса 2022 года, совет пришел к выводу, что в настоящее время такое решение приниматься не должно. Такое решение надлежит принять голосованием членов ISU на конгрессе организации.

В зависимости от ситуации на Украине и возможных предложений членов ISU в этом отношении во время конгресса, совет ISU примет решение о проведении такого голосования в начале конгресса 2022 года.

Процедура голосования будет публичной, но членам разрешается просить о конфиденциальном голосовании», – говорится в документе, который цитирует ТАСС.

Отчетно-выборный конгресс ISU пройдет с 6 по 10 июня на Пхукете. Российские спортсмены на данный момент отстранены от соревнований под эгидой организации.