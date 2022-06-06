Татьяна Навка: «Убытки ISU связаны еще и с тем, что россиян нет на международных соревнованиях. Популярность фигурного катания падает»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду считает, что убытки Международного союза конькобежцев (ISU) будут расти в случае недопуска российских спортсменов к соревнованиям.

«Убытки начинаются в том числе и в связи с тем, что спортсменов из России нет на международных соревнованиях, и популярность этого вида спорта от этого только падает.

Хотелось бы верить, что российских фигуристов все-таки допустят к участию в стартах, хотя шансы на это в связи с тем, что происходит в мире, в связи с русофобскими настроениями, маленькие.

Но нужно верить в чудо, в то, что в руководстве ISU все-таки включит голову и будет мыслить в правильном направлении, а не слушать американцев или канадцев», – сказала Навка.

Прогнозируемые убытки ISU за следующие три года – 22,73 млн швейцарских франков