Татьяна Навка: «Убытки ISU связаны еще и с тем, что россиян нет на международных соревнованиях. Популярность фигурного катания падает»

Теги Татьяна Навка ISU ТАСС деньги Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что убытки Международного союза конькобежцев (ISU) будут расти в случае недопуска российских спортсменов к соревнованиям. 

«Убытки начинаются в том числе и в связи с тем, что спортсменов из России нет на международных соревнованиях, и популярность этого вида спорта от этого только падает.

Хотелось бы верить, что российских фигуристов все-таки допустят к участию в стартах, хотя шансы на это в связи с тем, что происходит в мире, в связи с русофобскими настроениями, маленькие.

Но нужно верить в чудо, в то, что в руководстве ISU все-таки включит голову и будет мыслить в правильном направлении, а не слушать американцев или канадцев», – сказала Навка.  

Прогнозируемые убытки ISU за следующие три года – 22,73 млн швейцарских франков

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные