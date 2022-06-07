Аннабель Морозова может перейти в сборную Франции (The Skating Lesson)

Автор блога The Skating Lesson Дейв Лиз сообщил, что российская фигуристка может перейти в сборную Франции.

Весной распался танцевальный дуэт Морозова – Андрей Багин. Сообщалось, что фигуристка продолжит карьеру в дуэте с .

«Я разговаривал с в эти выходные. Он подождет окончания конгресса , чтобы решить, будет Аннабель выступать за Францию или Россию.

Он считает, что выступать за США было бы слишком сложно», – написал Лиз.

Эпидемия распадов в танцах на льду: пострадали 5 наших дуэтов, а один вообще закончил, обвинив тренеров и судей в сговоре. Что происходит?