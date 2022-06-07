Аннабель Морозова может перейти в сборную Франции (The Skating Lesson)

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Автор блога The Skating Lesson Дейв Лиз сообщил, что российская фигуристка Аннабель Морозова может перейти в сборную Франции.

Весной распался танцевальный дуэт Морозова – Андрей Багин. Сообщалось, что фигуристка продолжит карьеру в дуэте с Дэвидом Нарижным.

«Я разговаривал с Николаем Морозовым в эти выходные. Он подождет окончания конгресса ISU, чтобы решить, будет Аннабель выступать за Францию или Россию.

Он считает, что выступать за США было бы слишком сложно», – написал Лиз.

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