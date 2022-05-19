В отношении российских спортсменов открыто 17 новых допинговых дел на основе базы данных LIMS

Теги допинг WADA московская антидопинговая лаборатория ТАСС Легкая атлетика

Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель заявил, что в отношении российских спортсменов открыто 17 новых дел на основе проб, изъятых из Московской антидопинговой лаборатории, и базы данных LIMS.

По словам Венцеля, всего на основе полученной информации всего было открыто 810 дел.

В ноябре 2021 года в отчете WADA сообщалось, что после проверки базы данных московской лаборатории и изъятых допинг-проб в отношении российских спортсменов открыто 793 дела, но расследования продолжались по 492 из них. 

Подробностей о новых делах на данный момент нет. 

В базе LIMS фиксировались действия, совершенные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. После передачи базы данных в WADA эксперты пришли к выводу, что с ней проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

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