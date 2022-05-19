В отношении российских спортсменов открыто 17 новых допинговых дел на основе базы данных LIMS

Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель заявил, что в отношении российских спортсменов открыто 17 новых дел на основе проб, изъятых из Московской антидопинговой лаборатории, и базы данных LIMS.

По словам Венцеля, всего на основе полученной информации всего было открыто 810 дел.

В ноябре 2021 года в отчете WADA сообщалось, что после проверки базы данных московской лаборатории и изъятых допинг-проб в отношении российских спортсменов открыто 793 дела, но расследования продолжались по 492 из них.

Подробностей о новых делах на данный момент нет.

В базе LIMS фиксировались действия, совершенные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. После передачи базы данных в WADA эксперты пришли к выводу, что с ней проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

Что Россия меняла в базе данных: детская ошибка с датой, 20 тысяч удаленных файлов, подделанная переписка Родченкова