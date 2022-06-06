Юрист ISU: «Мы рассмотрели четыре случая судейства в фигурном катании, где зафиксировано пристрастие по национальному признаку. Пятое дело недавно было закрыто»

Юридический советник Международного союза конькобежцев ( ) Михаэль Гайстлингер рассказал о расследованиях случаев неэтичного поведения в подотчетных ISU видах спорта.

«За последнее время число дел, которое относится к нарушениям этики, уменьшилось.

Мы рассмотрели четыре случая судейства в фигурном катании, где было зафиксировано пристрастие по национальному признаку. Пятое такое дело недавно было закрыто.

В дополнение один случай другого неэтичного поведения (сексуальные домогательства) был рассмотрен дисциплинарной комиссией ISU.

Также мы знаем о двух других случаях (одно затрагивает официальное лицо, одно – спортсмена), которые рассматриваются по уголовным законам страны – члена ISU.

Еще в одном случае, не подпадающем под нашу юрисдикцию, мы рекомендовали ISU не задействовать заинтересованную персону в нашей программе развития», – сказал Гайстлингер.