Прогнозируемые убытки ISU за следующие три года – 22,73 млн швейцарских франков

Генеральный директор Международного союза конькобежцев ( ) Фреди Шмид на конгрессе организации рассказал о бюджете на ближайшие годы.

«Бюджет на следующие три года был согласован 25 мая на основании ситуации, перспектив и планирования.

Запланирован доход в 104,89 миллиона швейцарских франков, включая прибыль от продажи телеправ, рекламы, проведения зимней Олимпиады, юношеских Олимпийских игр и другие поступления.

Траты на проведение чемпионатов и призовые – 60,12 миллиона швейцарских франков. На программы развития планируется потратить 24,79 миллиона швейцарских франков.

Другие операционные затраты составят 42,71 миллиона в швейцарской валюте.

Таким образом, ISU прогнозирует потери в 22,73 миллиона швейцарских франков», – заявил Шмид.

Голосование за принятие бюджета ISU должно пройти 10 июня.