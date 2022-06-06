ISU понес убытки в размере 3 млн швейцарских франков за период с 2018 по 2022 годы

Международный союз конькобежцев (ISU) понес убытки в размере 3 млн швейцарских франков (2,9 млн евро) за период с 2018 по 2022 годы, сообщили на конгрессе организации.

Доходы ISU превысили расходы только в 2019 году. В этом году доход составил около 2 млн евро.

В 2020 году из-за массовой отмены соревнований на фоне пандемии коронавируса организация понесла наибольшие финансовые потери – около 4,65 млн евро.

В проекте бюджета ISU на следующие три года заложено, что каждый год организация будет терять от 1,9 до 4,9 млн евро.

Ожидается, что часть убытков покроет продажа здания бывшей штаб-квартиры ISU в Давосе.