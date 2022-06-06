«Я очень счастлива». Виктория Синицина сообщила о помолвке с Никитой Кацалаповым

Российские фигуристы Виктория Синицина и помолвлены.

«22 мая 2022 года. Я очень счастлива», – написала Синицина, опубликовав фото с помолвочным кольцом.

Синицина и Кацалапов, выступающие в танцах на льду – олимпийские чемпионы Пекина-2022 в команде, чемпионы мира 2021 года, двукратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы России.

Фигуристы выступают в дуэте с 2014 года.

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