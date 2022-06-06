«Я очень счастлива». Виктория Синицина сообщила о помолвке с Никитой Кацалаповым

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов помолвлены.

«22 мая 2022 года. Я очень счастлива», – написала Синицина, опубликовав фото с помолвочным кольцом.

Синицина и Кацалапов, выступающие в танцах на льду – олимпийские чемпионы Пекина-2022 в команде, чемпионы мира 2021 года, двукратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы России. 

Фигуристы выступают в дуэте с 2014 года. 

«Подарила Никите игровой компьютер – кажется, это мой косяк». Женский разговор с Викой Синициной – баня, платья, Кацалапов

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные