Николай Гуляев: «Считаю верным решение ISU о допуске России и Беларуси на конгресс. Недопуск мог повлечь за собой разбирательство в CAS»

Олимпийский чемпион по конькобежному спорту Николай Гуляев высказался об участии российской делегации в конгрессе ISU, который с 6 по 10 июня пройдет в Таиланде.

Сегодня Гуляев был избран на пост президента Союза конькобежцев России.

«Считаю абсолютно верным решение ISU о допуске представителей России и Беларуси на очередной конгресс ISU. Недопуск мог повлечь за собой разбирательство в CAS.

Мы рады, что международное конькобежное сообщество руководствовалось истинными ценностями и спортивными принципами при принятии данного решения», – сказал Гуляев.

Ранее сообщалось, что ISU проведет голосование по участию представителей России в конгрессе, но возможность отстранения делегации оценивается как маловероятная.

Расписание конгресса ISU в Таиланде: там рассмотрят повышение возрастного ценза до 17 лет и выберут президента организации