Илья Авербух: «Наш допуск до конгресса ISU – хороший знак, фигурное катание России всегда имело очень сильные позиции»

Хореограф Илья Авербух высказался о возможном допуске российской делегации к конгрессу ISU.

«Да, наш допуск до конгресса ISU – хороший знак, фигурное катание Российской Федерации всегда имело очень сильные позиции. Будет здорово, если мы будем продолжать отстаивать их.

А также будем защищать интересы наших спортсменов, что не только теннисисты смогут представлять свою страну и выступать на различных международных этапах. Будем верить», – сказал Авербух.

Голосование по вопросу участия России в конгрессе ISU состоится, несмотря на позицию совета организации («Р-Спорт»)

Расписание конгресса ISU в Таиланде: там рассмотрят повышение возрастного ценза до 17 лет и выберут президента организации