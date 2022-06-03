Ирина Роднина: «Способна ли Трусова соревноваться с профессиональными легкоатлетами? Меня это не интересует»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на новость об участии в соревнованиях по легкой атлетике.

«Каким образом это может повлиять на фигурное катание? Не знаю, насколько это полезно или вредно. Мы все занимаемся общефизической подготовкой. Легкая атлетика – не самый последний вид спорта.

Способна ли Саша соревноваться с профессиональными легкоатлетами? Меня это не интересует», – сказала Роднина.

🚀 Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?