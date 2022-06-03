Ренат Лайшев: «Пусть Трусова попробует себя в легкой атлетике. Она разносторонняя девочка, это говорит о ее интересе к жизни и спорту»

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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость об участии фигуристки Александры Трусовой в соревнованиях по легкой атлетике.

«Трусова очень спортивный человек. Ради Бога, пусть попробует себя в легкой атлетике. Она разносторонняя девочка, это говорит о ее интересе к жизни и спорту.

Критика со стороны болельщиков? А если она в футбол начнет играть?

Чтобы достичь таких результатов, как у Трусовой, надо днем и ночью не сходить со льда. А если есть возможность попробовать себя в легкой атлетике – это здорово», – сказал Лайшев. 

🚀Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?

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