Ренат Лайшев: «Пусть Трусова попробует себя в легкой атлетике. Она разносторонняя девочка, это говорит о ее интересе к жизни и спорту»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» прокомментировал новость об участии фигуристки в соревнованиях по легкой атлетике.

«Трусова очень спортивный человек. Ради Бога, пусть попробует себя в легкой атлетике. Она разносторонняя девочка, это говорит о ее интересе к жизни и спорту.

Критика со стороны болельщиков? А если она в футбол начнет играть?

Чтобы достичь таких результатов, как у Трусовой, надо днем и ночью не сходить со льда. А если есть возможность попробовать себя в легкой атлетике – это здорово», – сказал Лайшев.

🚀Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?