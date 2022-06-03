Борзаковский об участии Трусовой в легкоатлетическом турнире: «Она будет выступать, будет интересно. Мы сделали соревнования открытыми»

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Олимпийский чемпион Афин-2004 в беге на 800 м Юрий Борзаковский высказался об участии фигуристки Александры Трусовой в соревнованиях по легкой атлетике.

«Она будет выступать, будет интересно. Многие поклонники легкой атлетики и фигурного катания придут посмотреть. Мы сделали соревнования открытыми, все могут принять участие», – сказал Борзаковский.

«Фигуристы имеют хорошую подготовку. Многие специалисты из легкой атлетики работают в фигурном катании», – добавила исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

🚀 Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?

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