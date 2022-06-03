Погорилая об участии Трусовой в соревнованиях по легкой атлетике: «Сейчас такой сезон, когда можно поэкспериментировать»

Бронзовый призер ЧМ-2016 Анна Погорилая прокомментировала новость об участии в соревнованиях по легкой атлетике.

«У нас в фигурном катании присутствует общая физическая подготовка. В летний период времени это бег и прыжки в длину. Так что в этом нет ничего удивительного. Любой спорт сочетает в себе несколько видов. Мы не только катаемся на коньках.

Другой вопрос, не повлияет ли это на непосредственно фигурное катание. У нас сложнокоординационный вид спорта, и если где-то будет больший упор на физику, скорость, силу, то может потеряться координация.

Хотя, с другой стороны, для четверных прыжков это, может быть, и неплохо. К тому же у нас сейчас такой сезон, когда можно поэкспериментировать», – сказала Погорилая.

«Я лично никогда не пробовала другой вид спорта, хотя меня брали и в балет, и в гимнастику. Сразу сделала выбор и даже другие виды фигурного катания не рассматривала: ни парное катание, ни танцы. У пар высокие выбросы и поддержки, а я боюсь высоты.

Танцы – самый субъективный вид. В нем нет прыжков, только скольжение и катание. Но это намного сложнее оценивать судьям. Кроме того, у меня муж – танцор, и я много слышала разных историй.

Так что не вижу ничего плохого в желании Трусовой. Для многих это будет пробный сезон. Кто-то его выдержит, кто-то нет. Будет интересно», – добавила экс-фигуристка.

🚀 Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?