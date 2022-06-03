Илья Авербух: «Пока не очень понятно, чем будет заниматься комиссия по этике. В любом случае все споры нужно решать мирно и по-доброму»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал новость о создании комиссии по этике Федерации фигурного катания России ( ).

«Пока не очень понятно, чем она (комиссия) будет заниматься, какие у нее будут функции. Я думаю, что этика – это всегда хорошо. В фигурном катании возникает множество спорных вопросов, спорт у нас индивидуальный. Нужен подход к каждому спортсмену.

В любом случае все споры нужно решать мирно и по-доброму. Думаю, что такая комиссия поможет разобраться в сложных ситуациях и выводить из конфликта», – сказал Авербух.

Александр Горшков: «Не очень понятны претензии Нугумановой к тренерам. У нас будет создаваться комиссия по этике, она займется подобными вопросами»