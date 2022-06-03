Железняков об участии Трусовой в легкоатлетическом турнире: «Ее тема, Саша очень атлетичная девочка. Это не значит, что она уйдет из фигурного катания»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал новость о том, что выступит в прыжках в длину на легкоатлетическом турнире в Москве.

«Не думаю, что это опасно. Вполне оправданно – почему девчонка не может себя попробовать в чем-то новом?

Сашенька – очень атлетичная девочка, это ее тема. Если она хочет попробовать, достичь каких-то успехов в других направлениях, то это же не значит, что она точно уйдет из фигурного катания. Я только приветствую это, как и занятия танцами, когда она пошла на стрип-пластику.

Девочкам нужна какая-то разрядка. Они понимают, что международные старты сейчас закрыты. Им необходима энергия, поэтому они что-то пробуют, ищут себя, смотрят по сторонам. А Саше вообще грех такое не использовать, пока ничего в жизни не происходит», – сказал Железняков.