Железняков об участии Трусовой в легкоатлетическом турнире: «Ее тема, Саша очень атлетичная девочка. Это не значит, что она уйдет из фигурного катания»

Теги прыжки в длину сборная России женское катание Алексей Железняков Александра Трусова Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал новость о том, что Александра Трусова выступит в прыжках в длину на легкоатлетическом турнире в Москве. 

«Не думаю, что это опасно. Вполне оправданно – почему девчонка не может себя попробовать в чем-то новом?

Сашенька – очень атлетичная девочка, это ее тема. Если она хочет попробовать, достичь каких-то успехов в других направлениях, то это же не значит, что она точно уйдет из фигурного катания. Я только приветствую это, как и занятия танцами, когда она пошла на стрип-пластику.

Девочкам нужна какая-то разрядка. Они понимают, что международные старты сейчас закрыты. Им необходима энергия, поэтому они что-то пробуют, ищут себя, смотрят по сторонам. А Саше вообще грех такое не использовать, пока ничего в жизни не происходит», – сказал Железняков. 

🚀Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?

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