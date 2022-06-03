Олимпийская чемпионка Лебедева: «Фантастических результатов в прыжках в длину от Трусовой ждать не придется, но данные у нее есть»

Олимпийская чемпионка Афин-2004 в прыжках в длину Татьяна Лебедева прокомментировала решение фигуристки принять участие в легкоатлетическом турнире.

Трусова 9 июня выступит в прыжках в длину в рамках Недели легкой атлетики в Москве. Также сообщалось, что она может пробежать спринт.

«Если она хочет популяризировать легкую атлетику, я только рада. Потому что она привлечет юных болельщиков в легкую атлетику.

От нее как от прыгуньи каких-то фантастических результатов ждать не придется, потому что все-таки нужны определенные навыки. Хотя прыгучесть и данные у нее есть – четверные просто так не крутят.

Думаю, это часть подготовки к другим соревнованиям и возможность разгрузить голову. Сезон у нее был тяжелый, и всегда после таких стартов нужно разгрузиться. Видимо, с тренером она приняла такое решение, чтобы немножко отвлечься и перестроиться.

У нее еще юный возраст – почему нет, пусть прыгает. Могут быть какие-то травмы из-за неспецифичных движений, но если у нее есть желание – вперед», – сказала Лебедева.

🚀Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?