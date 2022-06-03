Горшков о выступлении Трусовой в прыжках в длину: «О, господи. Первый раз об этом слышу. Не знаю, что взбрело ей в голову»

Теги прыжки в длину сборная России ФФКР Александр Горшков Александра Трусова Фигурное катание

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что ему неизвестно о предстоящем участии фигуристки Александры Трусовой в легкоатлетическом турнире в Москве.

Ранее сообщалось, что 9 июня Трусова выступит на соревнованиях по прыжкам в длину.

«О, господи. Я первый раз об этом слышу. Не знаю, что взбрело ей в голову, не могу ничего сказать. У меня сейчас голова другим забита», – сказал Горшков.

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