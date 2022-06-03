Горшков о выступлении Трусовой в прыжках в длину: «О, господи. Первый раз об этом слышу. Не знаю, что взбрело ей в голову»

Глава Федерации фигурного катания России ( ) заявил, что ему неизвестно о предстоящем участии фигуристки в легкоатлетическом турнире в Москве.

Ранее сообщалось, что 9 июня Трусова выступит на соревнованиях по прыжкам в длину.

«О, господи. Я первый раз об этом слышу. Не знаю, что взбрело ей в голову, не могу ничего сказать. У меня сейчас голова другим забита», – сказал Горшков.

«Ничего мне не известно, вообще ничего». Трансфер Косторной, допинг Валиевой, скандал с Нугумановой – у босса фигурки на все один ответ