Алена Леонова: «Здорово, что Трусова пробует что-то новое. Не думаю, что это скажется на ее результатах в фигурном катании»

Серебряный призер чемпионата мира-2012 прокомментировала новость о том, что фигуристка выступит на легкоатлетическом турнире в Москве.

Трусова примет участие в соревнованиях по прыжкам в длину 9 июня.

«Сезон уже закончился. Можно попробовать развить в себе новые таланты. Здорово, что Саша пробует что-то новое.

Не думаю, что это скажется на ее результатах в фигурном катании. Сейчас самое время уделить внимание чему-то новому, какому то хобби. Пусть попробует что-то помимо фигурного катания», – сказала Леонова.

🚀Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?