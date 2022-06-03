Алена Леонова: «Здорово, что Трусова пробует что-то новое. Не думаю, что это скажется на ее результатах в фигурном катании»

Теги прыжки в длину сборная России Алена Леонова женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова прокомментировала новость о том, что фигуристка Александра Трусова выступит на легкоатлетическом турнире в Москве.

Трусова примет участие в соревнованиях по прыжкам в длину 9 июня.

«Сезон уже закончился. Можно попробовать развить в себе новые таланты. Здорово, что Саша пробует что-то новое.

Не думаю, что это скажется на ее результатах в фигурном катании. Сейчас самое время уделить внимание чему-то новому, какому то хобби. Пусть попробует что-то помимо фигурного катания», – сказала Леонова. 

🚀Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?

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