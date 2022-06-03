Сотникова об участии Трусовой в легкоатлетическом турнире: «Сами понимаете, какое сейчас время. Хочется пробовать все, не нужно отказываться»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова высказалась о решении выступить на легкоатлетическом турнире.

Неделя легкой атлетики, где выступит Трусова, пройдет с 7 по 13 июня в «Лужниках». Ранее сообщалось, что фигуристка выступит в прыжках в длину.

«Я думаю, это решение не одного дня. Если человек уверен в себе и понимает, что может, почему бы и нет.

Сами понимаете, какое сейчас время, хочется пробовать все, не нужно отказываться. Если мы будем зацикливаться на чем-то одном, это не будет интересно», – сказала Сотникова.