Светлана Журова: «У фигуристок карьера заканчивается быстро. Вдруг Трусова подумает и решит – почему бы не построить карьеру в легкой атлетике»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о решении попробовать себя в прыжках в длину.

В этой дисциплине Трусова планирует выступить на Неделе легкой атлетики в Москве, которая пройдет с 7 по 13 июня.

«Я не знаю ее способностей в прыжках в длину – может быть, она действительно гениальная. Судя по тому, как она прыгает вверх, то и в длину тоже может. Просто она небольшого роста, и вопрос о прыжках в высоту, наверное, не стоит. А в длину она может очень неплохо прыгать.

Думаю, это какая-то перезагрузка, это очень полезно – новая обстановка, новые волнения, борьба с собой. Потому что встать в колодки и побежать или прыгать в длину – очень интересно, это совсем другой соревновательный опыт.

Саше это только на пользу – видимо, тренеры решили, что ей это может помочь. Плюс и самооценка меняется.

У фигуристок карьера достаточно быстро заканчивается. Вдруг она еще подумает и решит – почему бы после фигурного катания не построить карьеру еще и в легкой атлетике.

Я сама думала уйти в легкую атлетику в 30, а Саша может попробовать и после 20, если у нее будет получаться», – сказала Журова.