Легкоатлетка Конева о том, что Трусова выступит в прыжках в длину: «Думаю, у нее получится, потому что она прыгает на льду высоко»

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Российская прыгунья тройным Екатерина Конева высказалась о решении фигуристки Александры Трусовой выступить на Неделе легкой атлетики в Москве. 

Ранее сообщалось, что Трусова примет участие в турнире по прыжкам в длину. 

«Это очень интересно! Будет здорово, что спортсмены такого уровня из другой сферы хотят прыгать, это классно. Думаю, что у нее получится, потому что она и так прыгает на льду высоко. 

Я, кстати, за нее болела на Олимпиаде. Лично я расстроилась, что ей не удалось выиграть золото. Для меня она – трудяга. Она выполняет очень сложные элементы, не под стать другим. 

Всему все обучаются. В любом случае, у нее есть прыжковые тренировки, и ей не составит особого труда прыгнуть в длину. Думаю, в первый раз получится не так далеко, но все равно у нее все получится», – сказала Конева.

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