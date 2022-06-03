Российская прыгунья тройным Екатерина Конева высказалась о решении фигуристки выступить на Неделе легкой атлетики в Москве.

Ранее сообщалось, что Трусова примет участие в турнире по прыжкам в длину.

«Это очень интересно! Будет здорово, что спортсмены такого уровня из другой сферы хотят прыгать, это классно. Думаю, что у нее получится, потому что она и так прыгает на льду высоко.

Я, кстати, за нее болела на Олимпиаде. Лично я расстроилась, что ей не удалось выиграть золото. Для меня она – трудяга. Она выполняет очень сложные элементы, не под стать другим.

Всему все обучаются. В любом случае, у нее есть прыжковые тренировки, и ей не составит особого труда прыгнуть в длину. Думаю, в первый раз получится не так далеко, но все равно у нее все получится», – сказала Конева.