Инна Гончаренко: «В моей юности были девчонки, которые совмещали фигурное катание и легкую атлетику. У Трусовой хорошая природная база»

Тренер по фигурному катанию прокомментировала новость о том, что фигуристка выступит на соревнованиях по легкой атлетике в Москве.

«Таких прецедентов я не помню. Но, возможно, они были. В моей юности были девушки, которые занимались и фигурным катанием, и художественной гимнастикой одновременно, были девчонки, которые совмещали фигурное катание и легкую атлетику.

А Саша находится в статусе суперзвезды именно в фигурном катании, но элементы легкой атлетики входят в общефизическую подготовку фигуристов.

У Саши природная база хорошая, почему бы и нет, она максималистка, всегда стремится выполнять четверные прыжки в большом количестве, аксель в три с половиной оборота штурмовать, здесь она для себя увидела очередную вершину.

Пока молодая, все в ее руках, надо дерзать и искать себя. Единственное – хотелось бы исключить вероятность каких-либо травматических ситуаций. В программе общеобразовательной школы есть прыжки в длину, ничего же в этом страшного нет», – сказала Гончаренко.

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