Инна Гончаренко: «В моей юности были девчонки, которые совмещали фигурное катание и легкую атлетику. У Трусовой хорошая природная база»

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала новость о том, что фигуристка Александра Трусова выступит на соревнованиях по легкой атлетике в Москве.
«Таких прецедентов я не помню. Но, возможно, они были. В моей юности были девушки, которые занимались и фигурным катанием, и художественной гимнастикой одновременно, были девчонки, которые совмещали фигурное катание и легкую атлетику.
А Саша находится в статусе суперзвезды именно в фигурном катании, но элементы легкой атлетики входят в общефизическую подготовку фигуристов.
У Саши природная база хорошая, почему бы и нет, она максималистка, всегда стремится выполнять четверные прыжки в большом количестве, аксель в три с половиной оборота штурмовать, здесь она для себя увидела очередную вершину.
Пока молодая, все в ее руках, надо дерзать и искать себя. Единственное – хотелось бы исключить вероятность каких-либо травматических ситуаций. В программе общеобразовательной школы есть прыжки в длину, ничего же в этом страшного нет», – сказала Гончаренко.
«Трусова – великая спортсменка, интересно, как она выступит в легкоатлетических видах». ВФЛА подтвердила участие Александры в соревнованиях