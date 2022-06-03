Губерниев о выступлении Трусовой в легкой атлетике: «Классная движуха. Нашему спорту будет сложно в ближайшее время, а это событие добавит интереса»

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на новость о том, что фигуристка выступит на Неделе легкой атлетики в Москве.

Ранее сообщалось, что Трусова планирует выступить в прыжках в длину.

«Это будет классная движуха, я знал об этом, потому что буду ее комментировать. Так что это будет вдвойне интересно.

Пусть попробует, сейчас вообще во многом время экспериментов, тем более что легкая атлетика – это сфера подготовки и фигуристов, и лыжников, и гребцов. Так что будет интересно, уверен.

Саша – большой спортсмен, прыгнет высоко! Неважно, в какой дисциплине конкретно она выступит, вряд ли она будет ядро толкать. В любом случае, это прекрасно.

Нашему спорту будет сложно в ближайшее время, а это событие добавит интереса к легкой атлетике, Трусовой и к фигурному катанию. От этого выиграют все. Поэтому это здорово, пусть дерзает.

Что касается полноценного перехода Саши в легкую атлетику, то этого не будет, не переживайте. Вообще легкая атлетика неспроста называется королевой спорта – все фигуристы бегают, прыгают и так далее. Это нормально, мы все давно перешли в легкую атлетику.

Напомню, что Тереза Йохауг – чемпионка Норвегии в беге на 10 тысяч метров», – сказал Губерниев.

Суперлыжница Тереза Йохауг покоряет легкую атлетику (отобралась на ЧМ), но и там спорят из-за ее допинга – даже не пустили на турнир