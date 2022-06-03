Бетина Попова: «Трусова – универсальная спортсменка, которая хороша и на каблуках, и на коньках, и в кроссовках»

Теги сборная России женское катание Бетина Попова Александра Трусова Фигурное катание

Экс-фигуристка, хореограф Бетина Попова прокомментировала новость о том, что Александра Трусова примет участие в Неделе легкой атлетики в Москве. 

Неделя легкой атлетики пройдет с 7 по 13 июня в «Лужниках». Ранее сайт телеканала «Матч ТВ» сообщал, что Трусова выступит 9 июня в прыжках в длину. 

«Это же здорово, прекрасно, когда есть интересы и деятельность, отличная от фигурного катания. Это возможность и ментально, и физически переключиться со своей деятельности на другую.

Саша – прекрасный пример для молодых спортсменов, универсальная спортсменка, которая хороша и на каблуках, и на коньках, и в кроссовках», – сказала Попова. 

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