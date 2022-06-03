Экс-фигуристка, хореограф прокомментировала новость о том, что примет участие в Неделе легкой атлетики в Москве.

Неделя легкой атлетики пройдет с 7 по 13 июня в «Лужниках». Ранее сайт телеканала «Матч ТВ» сообщал, что Трусова выступит 9 июня в прыжках в длину.

«Это же здорово, прекрасно, когда есть интересы и деятельность, отличная от фигурного катания. Это возможность и ментально, и физически переключиться со своей деятельности на другую.

Саша – прекрасный пример для молодых спортсменов, универсальная спортсменка, которая хороша и на каблуках, и на коньках, и в кроссовках», – сказала Попова.