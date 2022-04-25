Ренат Лайшев: «Загитова – чистый патриот! Педагогам нужно чуть-чуть помочь ей выправиться. То, что она способный человек в учебе, — я вам гарантирую»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию о том, что олимпийской чемпионке Алине Загитовой грозит отчисление из РАНХиГС за пропуск занятий и неуспеваемость. 

«Загитова — великая спортсменка. Она принесла столько блага для жителей нашей страны и болельщиков. Каждый университет гордится, что в его рядах есть олимпийская чемпионка, — такая практика во всем мире.

Наверное, она стоит того, чтобы руководство вуза подумало, чтобы помочь ей. Все же она продолжает выступать, продолжает радовать зрителей: и в показательных выступлениях, и в общественной деятельности.

Алина — чистый патриот! Закончила школу «Самбо-70», причем довольно успешно. Педагогам нужно чуть-чуть помочь ей выправиться. То, что она способный человек в учебе, — я вам гарантирую! Мы за нее!» — сказал Лайшев.

Алине Загитовой грозит отчисление из РАНХиГС за пропуск занятий и неуспеваемость («Чемпионат»)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные