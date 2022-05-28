Константин Меньшов: «Рукавицын всегда находил общий язык со всеми, старался помочь. Я благодарен ему и поддерживаю, это отличный тренер»

Теги сборная России Константин Меньшов Евгений Рукавицын Елизавета Нугуманова Фигурное катание

Бронзовый призер чемпионата Европы-2014 Константин Меньшов заявил, что его удивила критика в адрес его бывшего тренера Евгения Рукавицына.

Ранее Елизавета Нугуманова и еще одна фигуристка, пожелавшая остаться неизвестной, рассказали о случаях жестокого обращения в группе Рукавицына.

«За долгие годы сотрудничества с Евгением Владимировичем я такого никогда не замечал. Понятно, что возникали спорные ситуации, как это бывает у спортсменов и тренеров, но ничего такого, о чем я прочитал в интервью Нугумановой, не было. 

За мою долгую карьеру к Рукавицыну приходило много спортсменов и спортсменок. Я в первый раз слышу о таком. Евгений Владимирович всегда находил общий язык со всеми, старался помочь им, передать свой опыт и научить.

Даже удивили эти слова о нем. Не знаю, что такое накипело. Я благодарен Евгению Владимировичу, поддерживаю его. Это отличный тренер», – сказал Меньшов. 

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