Константин Меньшов: «Рукавицын всегда находил общий язык со всеми, старался помочь. Я благодарен ему и поддерживаю, это отличный тренер»

Бронзовый призер чемпионата Европы-2014 Константин Меньшов заявил, что его удивила критика в адрес его бывшего тренера .

Ранее Елизавета Нугуманова и еще одна фигуристка, пожелавшая остаться неизвестной, рассказали о случаях жестокого обращения в группе Рукавицына.

«За долгие годы сотрудничества с Евгением Владимировичем я такого никогда не замечал. Понятно, что возникали спорные ситуации, как это бывает у спортсменов и тренеров, но ничего такого, о чем я прочитал в интервью Нугумановой, не было.

За мою долгую карьеру к Рукавицыну приходило много спортсменов и спортсменок. Я в первый раз слышу о таком. Евгений Владимирович всегда находил общий язык со всеми, старался помочь им, передать свой опыт и научить.

Даже удивили эти слова о нем. Не знаю, что такое накипело. Я благодарен Евгению Владимировичу, поддерживаю его. Это отличный тренер», – сказал Меньшов.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят

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