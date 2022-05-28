Евгения Медведева: «Ради чего я катаюсь? Ради любви! Любовь правит миром»

Двукратная чемпионка мира поделилась впечатлениями от выступления на открытии турнира по керлингу в Дудинке (Красноярский край).

— Большое спасибо за прием. Публика очень теплая. Видно, что они нас долго ждали. Есть даже совсем маленькие мальчики и девочки. Надеюсь, сегодняшнее мероприятие послужит для них спортивным вдохновением и их имена мы услышим на самых крутых аренах.

— Дудинку краем глаза увидели?

— Мы проехали на машине туда-сюда, постарались посмотреть на ледоход, на это чудесное явление природы. Река Енисей просто прекрасна. Я была только на Байкале, а теперь вот приехала в самую северную точку в своей карьере.

— Нет желания возглавить секцию фигурного катания в Дудинке?

— Не хочу грубо звучать, но когда предложат, тогда и подумаю. Пока таких предложений не поступало.

— Ради чего вы катаетесь?

— Ради любви! Любовь правит миром! И не только фигурным катанием, – сказала Медведева.