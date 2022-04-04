Мать Гуменника о его дистанционной работе с Арутюняном: «Тренер подсказывает, комментирует, дает упражнения и советы. Эти консультации бесплатны»

Российский фигурист в дистанционном формате работает с американским тренером , сообщила мама фигуриста Елена Гуменник.

– Как и когда пришла идея сотрудничать с Рафаэлем Арутюняном?

– Это случилось еще в 2017 году, сразу после поездки к нему в Лос-Анджелес. Рафаэль Владимирович не очень хотел принимать ребят, так как не знал их, и пришлось долго упрашивать вначале. С Петей поехала его тетя, и она же спонсировала всю поездку.

Пользуясь случаем, передаю ей огромную благодарность. Рафаэль Владимирович много занимался с Петей. Потом он мне позвонил и сказал, что сын ему очень понравился, что он обязательно будет прыгать все прыжки, когда подрастет, и что он ждет Петю на летние сборы всегда, когда мы сможем.

С тех пор практически каждый сезон мы с нашем тренером Вероникой Дайнеко планировали поехать, но из-за обстоятельств не складывалось. Наконец, увидев, что Нэтан Чен успешно занимается по видеосвязи, мы решили попробовать этот формат.

– Как проходят ваши дистанционные тренировки?

– Петя отправляет Рафаэлю Владимировичу видео с прыжками, тренировки кусками и задает вопросы. Потом они созваниваются. Тренер подсказывает, комментирует, дает упражнения и советы по стратегии, присылает записи упражнений.

Даже по здоровью подсказывает. Как-то Петя спрашивал, почему у него часто травмируется одна мышца, и Рафаэль Владимирович помог важной рекомендацией. Эти консультации бесплатны. Рафаэль Владимирович всегда подчеркивает, что деньги для него – не главное.

– Будете ли пытаться организовать очные тренировки с вашим наставником?

– Сейчас трудно что-либо планировать, возможно, и получится. Вероника Анатольевна Дайнеко сама опытный тренер, но ей нравится развиваться в профессии, и поэтому она рада, что Петя имеет возможность таких консультаций. Хотя это, конечно, и вызов, так как она отвечает за Петю, ей нужно держать под контролем всю ситуацию.

Мы очень благодарны Веронике Анатольевне, а также Тамаре Николаевне Москвиной и Игорю Борисовичу Бичу за организацию всего процесса. Пока продолжаем сотрудничать с Рафаэлем дистанционно, – сказала Гуменник.