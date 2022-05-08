Хореограф Комолов о лучших исполнителях «Лебединого озера»: «В мужском одиночном – Такахаси, в танцах – Ильиных и Кацалапов, в женском – Баюл»

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Хореограф-постановщик Сергей Комолов назвал лучших исполнителей программ под музыку из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».

– Кто лучший исполнитель «Лебединого озера», на ваш взгляд? Во всех видах.

– В мужском одиночном – Такахаси. В танцах лучшее «Лебединое озеро» для меня скатали Ильиных / Кацалапов в Сочи. Они вообще катались лучше всех, просто на той Олимпиаде за золото боролись две другие пары, заслуженные канадцы и американцы в своей лиге. В танцах своя политика, и Лена с Никитой никак не могли тогда победить.

Когда у меня плохое настроение, мало вдохновения, грустно на душе, я могу включить эту программу, посмотреть и побежать. Она меня мотивирует. Это высшее в мире искусство. Ильиных, Кацалапов, Морозов, Чайковский – все это в блендер на 20 секунд, и на выходе получаешь гениальное на века.

В женском одиночном есть целая россыпь лебедей, но для меня выделяется Оксана Баюл. Я не историк 90-х, опираюсь только на свои воспоминания, но для меня она фигуристка одного турнира с безумно ярким образом. Красивейшая победа. Если меня спросят про лучшее женское «Лебединое озеро», в голове пронесется стая девочек, а Баюл останется и будет там еще плясать пять минут.

– Приведете другие примеры великого под Чайковского?

– В моем списке программ «Манфред» Юко Кавагути / Александра Смирнова – номер один вообще. На мой взгляд, никто не катался под Чайковского так, как Кавагути / Смирнов. Такой органики, искусства, великолепия, такого классического фигурного катания, глубокой постановки и проникновения в образ, может быть, я ни разу и не видел.

Если бы не эта программа, я бы думал про Кавагути / Смирнова, что они очень сильная пара. Но «Манфред» – спасибо выбору Тамары Москвиной, спасибо Пете Чернышову как постановщику, – она возвела двух классных спортсменов в ранг великих.

Когда я готовился к нашему разговору, обычно находил видео в YouTube, отмечал совпадение, думал, что могу тебе о нем сказать и отключал, шел дальше. На «Манфреде» я залип. Четыре минуты отсмотрел – все, ничего не хочу больше, просто сидеть и обалдевать от того, какая же это великая программа, – сказал Комолов.

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