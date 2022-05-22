Евгения Медведева стала бренд-амбассадором компании Siberian Wellness

Двукратная чемпионка мира стала бренд-амбассадором компании Siberian Wellness («Сибирское здоровье»).

Siberian Wellness производит косметику и биологически активные добавки.

«Друзья, лед – это мое вдохновение. Лед – это то, что делает меня сильнее. И здесь, на бескрайнем зимнем Байкале, я почувствовала ту самую энергию, то самое стремление к совершенству, которое олицетворяет компания Siberian Wellness.

Благодарю вас за то, что вы делитесь с людьми этой силой, за то, что открываете перед людьми безграничные возможности и поддерживаете их здоровье натуральными продуктами.

Я рада стать частью вашей команды, это большая честь. Наша общая цель – сделать спорт полезной привычкой каждого человека и открыть силу Сибири всем», – сказала Медведева.