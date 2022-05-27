Экс-чемпион мира по боксу Дрозд: «Загитова – молодец! Приятно видеть звезду фигурного катания в боксерских перчатках»

Теги Григорий Дрозд сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд оценил боксерскую тренировку олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. 

«Загитова – молодец! Приятно смотреть на людей из других видов спорта, которые надевают боксерские перчатки.

Это всегда похвально. Я так понимаю, она занимается физкультурой. Это прикольно. Хорошо, что она выбрала для себя такой динамичный вид спорта, как бокс.

Могу только пожелать удачи в развитии и в обретении боксерских навыков. Приятно видеть звезду фигурного катания в боксерских перчатках», – сказал Дрозд. 

«На всякий случай». Алина Загитова провела тренировку по боксу

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