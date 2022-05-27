«Такого необычного поздравления с днем рождения у меня еще не было! Все так продуманно и символично». Загитова встретилась с фанатами

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о встрече с членами ее фан-клуба.
«Вчера я наконец встретилась с моими дорогими TeamZagitova.
Честно скажу, такого необычного поздравления с днем рождения у меня еще не было! Все так продуманно и символично. А бабочки – это просто восторг, такие красивые!
Лично я смогла поблагодарить, конечно, только совсем маленькую часть поклонников. Поэтому, еще раз отдельное огромное спасибо вам всем. Вы продлили мой праздник», – написала Загитова.