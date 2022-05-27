Шанаева о распаде дуэта с Нарижным: «Воспоминания остались не очень хорошие, но я предпочитаю говорить о том, что происходит в моей жизни сейчас»

Российская фигуристка Елизавета Шанаева рассказала о распаде танцевального дуэта с Дэвидом Нарижным.

Сейчас Шанаева тренируется вместе с Павлом Дроздом.

– Лиза, твоя реакция на решение Дэвида?

– Не хочу касаться этой темы, так как прошло уже довольно много времени. Я перевернула для себя эту страницу. И все, что было, оставила в прошлом. Воспоминания остались не очень хорошие, но я предпочитаю говорить о том, что происходит в моей жизни сейчас.

– Как ты восприняла предложение Павла?

– До того, как встать в пару с Пашей, я две недели не каталась вообще. Не тренировалась, не приходила на лед, на то были причины. И как-то вечером во вторник Паша позвонил, а в среду я вышла на тренировку к Александру Жулину.

Первые ощущения были немного странными. Когда столько лет в спорте и вдруг все неожиданно меняется, то кажется, чего-то не хватает. Мне не хватало именно тренировок. Мама даже спрашивала, не хотела бы я тренировать? Но я понимала, что не готова, не хочу, что есть желание самой кататься. И когда впервые за две недели я вышла на лед, то получила такое удовольствие!

Естественно, поначалу было не все просто. Другая техника, другая школа. Кстати, очень похожа на школу Эдуарда Евгеньевича Самохина, у которого я каталась, как только перешла в танцы на льду. Затем несколько лет мы с Дэвидом тренировались у Ирины Владимировны Жук и Александра Васильевича Свинина. Там многое было иначе, чем у Самохина.

И сейчас новый опыт работы с Александром Жулиным, его командой, где спортсменам доверяют во всем – в творческом процессе, выборе музыки, даже костюмов. Мне нравится, что акцент делается на самостоятельность и самодисциплину. Это мотивирует работать над собой. Без лишних стрессовых ситуаций. Все спокойно, с удовольствием. Каждый день ждешь тренировок, – рассказала Шанаева.