Анастасия Шпилевая стала тренером в группе Жук и Свинина

Чемпионка юношеских Олимпийских игр-2016 в танцах на льду рассказала, что начала тренерскую карьеру.

Экс-фигуристка работает в группе и , под руководством которых выступала.

«После завершения карьеры я сначала занялась индивидуальными подкатками, поняла, что мне это нравится, а увидев результат, решила идти дальше и пришла работать в наше УОР – мне дали группы здоровья и выходного дня.

Первое время работала с ними, но честно скажу, хотела работать с Ириной Владимировной и Александром Васильевичем. В какой-то из дней мне позвонила сама Ирина Владимировна и пригласила пообщаться, а в итоге мне предложили работу, и я была безумно счастлива и благодарна им за доверие.

Мне очень нравится работать в этой команде – это атмосфера, дети, с которыми я очень люблю работать, а Жук и Свинин мне помогают, подсказывают, я набираюсь необходимого опыта. Я с детства выросла на «Мечте», на этом льду, это для меня как дом родной, я здесь с 11 лет. Когда мы переходили в другую группу, тот лед родным так и не стал, хотя все было хорошо, нам нравились тренировки.

Мы всегда чувствовали поддержку тренеров, всегда знали, что это наши результат и вина, если кто-то катался лучше нас. Что наработали, то и получили.

Жук и Свинин всегда были тактичны, даже когда речь шла о каких-то неудобных вещах, например, вопросах веса. Девочки в фигурном катании всегда следят за этим аспектом, но если тренер вдруг тебе делает замечание, то это его работа, поскольку от таких вещей зависит и твой результат, и здоровье твоего партнера, если речь идет о танцах.

Сейчас я сама тренер – это для меня и ответственность, и доверие, поскольку сейчас мы тренируем младшую группу с .

Думаю, я нашла свое призвание, нашла себя и никаких вариантов больше не ищу. Мне безумно нравится в этом амплуа и хочется развиваться в этом дальше, воспитывать достойных, хороших спортсменов, стоять за бортиком на крупных соревнованиях и гордиться своими учениками», – рассказала Шпилевая.