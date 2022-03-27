Евгений Плющенко: «Мне очень понравился Кубок Первого канала. Чье выступление я бы отметил? Вероника Жилина!»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил итоги Кубка Первого канала, который сегодня завершился в Саранске.

«Мне очень понравился Кубок Первого канала. Все фигуристы большие молодцы, замечательно откатали.

Хотел бы похвалить Федерацию фигурного катания (России) за такой великолепный турнир.

Абсолютно правильно, такие мероприятия сейчас необходимо проводить гораздо чаще!» – сказал Плющенко.

«Чье выступление на этом турнире я бы отметил? Вероника Жилина! Кого, как не ее, я могу выделить. Она большая молодец.

Хорошо прокаталась, особенно мне понравились ее прыжковые элементы, отлично исполнила!» – отметил двукратный олимпийский чемпион.

Жилина тренируется в академии Плющенко. На Кубке Первого канала она заняла четвертое место в прыжковом турнире.

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