Щербакова о Кубке Первого канала: «Мы старались устроить праздник всем любителям фигурного катания, а вы устроили настоящий праздник для нас»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась эмоциями после завершения Кубка Первого канала в Саранске.

Щербакова была капитаном команды под названием «Красная машина», которая одержала победу на соревнованиях.

«Второй год подряд «Красная машина» выигрывает Кубок Первого канала. В прошлом году я была частью этой команды, и в этом для меня огромная честь быть ее капитаном!

Спасибо Первому каналу и Федерации фигурного катания за проведение этого турнира! Прыжковый фестиваль – уникальное соревнование, где каждый рисковал и показывал свою максимальную сложность. И заключительные прокаты соревновательных программ в этом сезоне.

Спасибо всем ребятам из нашей сборной за увлекательную борьбу. И, конечно, спасибо нашим любимым болельщикам! Мы старались устроить праздник всем любителям фигурного катания, а вы устроили настоящий праздник для нас! Это было незабываемо», – написала Щербакова в своем телеграм-канале.

Щербакова намекнула: возможно, закончит. А что повлияет на ее решение? Хоть у кого-то из олимпийских чемпионок была долгая карьера?

Кубок Первого канала затмил бы чемпионат мира, если бы его организаторы и ведущие соответствовали уровню фигуристов