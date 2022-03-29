Щербакова о Кубке Первого канала: «Мы старались устроить праздник всем любителям фигурного катания, а вы устроили настоящий праздник для нас»

Теги сборная России Первый канал ФФКР женское катание Анна Щербакова Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась эмоциями после завершения Кубка Первого канала в Саранске.

Щербакова была капитаном команды под названием «Красная машина», которая одержала победу на соревнованиях.

«Второй год подряд «Красная машина» выигрывает Кубок Первого канала. В прошлом году я была частью этой команды, и в этом для меня огромная честь быть ее капитаном!

Спасибо Первому каналу и Федерации фигурного катания за проведение этого турнира! Прыжковый фестиваль – уникальное соревнование, где каждый рисковал и показывал свою максимальную сложность. И заключительные прокаты соревновательных программ в этом сезоне. 

Спасибо всем ребятам из нашей сборной за увлекательную борьбу. И, конечно, спасибо нашим любимым болельщикам! Мы старались устроить праздник всем любителям фигурного катания, а вы устроили настоящий праздник для нас! Это было незабываемо», – написала Щербакова в своем телеграм-канале.

Щербакова намекнула: возможно, закончит. А что повлияет на ее решение? Хоть у кого-то из олимпийских чемпионок была долгая карьера?

Кубок Первого канала затмил бы чемпионат мира, если бы его организаторы и ведущие соответствовали уровню фигуристов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные