Леонова о переизбрании Горшкова главой ФФКР: «Если человек уже 12 лет на посту, значит, он предан своей работе, и к нему есть доверие. Могу сказать о нем только позитивные слова»

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова оценила новость о переизбрании Александра Горшкова на пост президента Федерации фигурного катания России.

«Если человек уже 12 лет находится на этом посту, значит, он предан своей работе, и к нему, естественно, есть доверие. Его очень ценят. Когда я каталась, как раз его избрали президентом федерации. Могу сказать о нем только позитивные слова и слова благодарности.

Если говорить о серии Гран-при в России, то в нынешней ситуации это огромный праздник иметь хоть какой-то соревновательный опыт. Конечно, лучше, если он будет с участием иностранных спортсменов. Но любой старт – это большая радость не только для спортсменов, но и для болельщиков.

Мы все вспоминаем времена пандемии. Когда наконец разрешили выступать при полных трибунах, это был большой праздник. Фигурное катание таким образом приобретет новых поклонников и привлечет детей в спорт. Если получится все реализовать, будет очень здорово», – сказала Леонова.