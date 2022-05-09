Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию Алена Леонова оценила четверной тулуп, исполненный Елизаветой Туктамышевой.

«Рада, что четверной тулуп вернулся к Лизе. Здорово, что она старается быть на плаву и в топе лучших российских фигуристок. Не секрет, что в женском катании у нас высокая конкуренция. И чтобы ее оказывать, нужно делать четверные. За что Лизе большое уважение.

Таких спортсменов, как она, больше нет. Я бы очень хотела, чтобы она и дальше соревновалась. За ее борьбой очень интересно наблюдать. Мне кажется, если в следующем сезоне мы не увидим Туктамышевой, то соревнования будут пустыми.

Когда на лед выходит императрица, это очень здорово. Всегда болею за нее и переживаю. Туктамышева – неординарная личность. Ее катание не спутаешь ни с кем другим. Сохранять дальнейшую мотивацию ей помогают любовь к фигурному катанию и желание радовать своих болельщиков», – сказала Леонова.

Елизавета Туктамышева восстановила четверной тулуп