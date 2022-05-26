Алена Косторная: «Приняли ли меня в ЦСКА? Об этом точно скажет мой тренер. Но раз поставили две программы, это о чем-то говорит»

Чемпионка Европы Алена Косторная ответила на вопрос, приняли ли ее в ЦСКА, а также рассказала об изучении новых элементов.

О тройном акселе: Он у меня был на тренировках. После переломов рук мы даже на удочке его тренировали, и самостоятельно тоже. Пока не выезжала, потому что всего ничего времени было. А так, в сезоне на тренировках я его делала. Я и на прокатах его прыгала.

Об испытательном сроке: Что за испытательный срок? Да СМИ просто раздувают информацию, высасывают ее из пальца, берут выдержки из слов, слепляют кое-как и пихают в заголовок. А у нас люди такие умные, что прочитали заголовок – и вперед комментировать, а все, что после – ничего не читают.

Приняли ли меня? Об этом точно вам скажет мой тренер! Но, я думаю, раз поставили две программы, то о чем-то это говорит.

Мне сказали: реши для себя, хочешь ты тренироваться и кататься или нет. Я сказала, что хочу. Потом меня еще несколько раз переспросили: ты точно уверена? Но вот когда я просила результаты своего медобследования, врач спрашивал: ты хочешь найти травмы и сачковать? Елена Германовна уже сказала: она не хочет.

О четверных: Сейчас отличная возможность поработать над новыми элементами. В такое время нужно что-то пробовать. Это тот случай, когда можно не бояться рисковать, потому что риск абсолютно оправдан.

Четверные? Я посмотрю, как будут развиваться события. Естественно, хотя бы попробовать исполнить я хочу. Попытки были, но очень давно. В данный момент – нет. Но при данных возможностях все для этого есть: высота прыжка есть, рост есть – наверное, я больше не вырасту. Почему бы не попробовать?

О новых программах: Трудно сказать, что будет прямо суперновое, скорее давно забытое старое в очень новой обработке. Тот случай, когда я не могу определиться, какая программа нравится больше – настолько нравится как первая, так и вторая, они настолько разные. Когда катаю, это просто взрыв мозга – я не знаю, какая мне нравится больше.

Будет что-то резкое и яркое в одной, и что-то немножко сопливое в другой.