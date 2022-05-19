Косторная на вопрос о том, будет ли сотрудничество с Буяновой временным: «Как Елена Германовна сказала, так и есть. Я не решаю никаких вопросов»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная ответила на вопросы о тренировках в группе Елены Буяновой.

Ранее тренер сообщила, что на данный момент рано говорить о завершении испытательного срока фигуристки.

– Как я понимаю, с Буяновой все еще временное сотрудничество?

– Как Елена Германовна сказала, так и есть. Я не решаю никаких вопросов.

– Тебе комфортно работать с ней?

– Мне с ней хорошо, – сказала Косторная.

Елена Буянова: «Мне как тренеру нужно время, чтобы понять Косторную. На данный момент меня беспокоит только одно – здоровье Алены»