Сотникова о переходе Косторной: «Главное, чтобы Алене нравилось. Я только могу пожелать удачи и чтобы все задуманное получилось»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова высказалась о переходе Алены Косторной в группу Елены Буяновой и ответила на другие вопросы подписчиков в соцсетях.
– Кто твой кумир?
– Есть люди, которыми я восхищалась и восхищаюсь. На сегодняшний день нет кумиров.
– В какой стране больше любите отдыхать?
– Неважно где – главное, чтобы компания была хорошая.
– Как относитесь к Алене Косторной? Рады ли, что она теперь в ЦСКА?
– Я ко всем фигуристам, спортсменам отношусь хорошо. Главное, чтобы Алене там нравилось. Я только могу пожелать удачи и чтобы все задуманное получилось.
– Ты осуществила свою мечту?
– Каждый раз шаг за шагом я осуществляю то, что задумываю. И, дай бог, так будет всегда. Чтобы осуществить одну из мечт, надо приложить немало усилий. У меня много мечт, и я стараюсь все делать для того, чтобы они стали реальностью.
– Ты уверена в себе?
– Смотря где. Если это моя сфера деятельности, то всегда уверена, а если другая, то, конечно, сначала не очень уверена, так как могу не разбираться, но с опытом и временем все приходит. Поэтому я не боюсь браться за что-то новое, потому что знаю, что у меня все получится, если я начну изучать и хотеть разобраться в каком-то деле.
– Тебе нравится твоя работа?
– А зачем тогда это все? Я всегда буду отдаваться на миллион процентов тому делу, которое люблю.
– Вы строгий тренер?
– Смотря какой возраст у детей. Повысить голос могу – без этого никак, к сожалению.
– Как вы думаете, можно ли в 20 лет научиться прыжкам?
– Все возможно. У нас любители пытаются прыгать. Акселю точно можно научиться, – ответила Сотникова в сторис.
Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет