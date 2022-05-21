Сотникова о переходе Косторной: «Главное, чтобы Алене нравилось. Я только могу пожелать удачи и чтобы все задуманное получилось»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова высказалась о переходе Алены Косторной в группу Елены Буяновой и ответила на другие вопросы подписчиков в соцсетях.

– Кто твой кумир?

– Есть люди, которыми я восхищалась и восхищаюсь. На сегодняшний день нет кумиров.

– В какой стране больше любите отдыхать?

– Неважно где – главное, чтобы компания была хорошая.

– Как относитесь к Алене Косторной? Рады ли, что она теперь в ЦСКА?

– Я ко всем фигуристам, спортсменам отношусь хорошо. Главное, чтобы Алене там нравилось. Я только могу пожелать удачи и чтобы все задуманное получилось.

– Ты осуществила свою мечту?

– Каждый раз шаг за шагом я осуществляю то, что задумываю. И, дай бог, так будет всегда. Чтобы осуществить одну из мечт, надо приложить немало усилий. У меня много мечт, и я стараюсь все делать для того, чтобы они стали реальностью.

– Ты уверена в себе?

– Смотря где. Если это моя сфера деятельности, то всегда уверена, а если другая, то, конечно, сначала не очень уверена, так как могу не разбираться, но с опытом и временем все приходит. Поэтому я не боюсь браться за что-то новое, потому что знаю, что у меня все получится, если я начну изучать и хотеть разобраться в каком-то деле.

– Тебе нравится твоя работа?

– А зачем тогда это все? Я всегда буду отдаваться на миллион процентов тому делу, которое люблю.

– Вы строгий тренер?

– Смотря какой возраст у детей. Повысить голос могу – без этого никак, к сожалению.

– Как вы думаете, можно ли в 20 лет научиться прыжкам?

– Все возможно. У нас любители пытаются прыгать. Акселю точно можно научиться, – ответила Сотникова в сторис.

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет