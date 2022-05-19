Елена Буянова: «Мне как тренеру нужно время, чтобы понять Косторную. На данный момент меня беспокоит только одно – здоровье Алены»

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова рассказала о работе с чемпионкой Европы Аленой Косторной.

Ранее фигуристка перешла к Буяновой из группы Этери Тутберидзе.

«Талантливые люди очень непросты в тренировочном процессе, поэтому мне как тренеру нужно время, чтобы понять Алену. Пока мы для нее – новая группа, которая дает ей новое дыхание, у нас для нее все в новинку. А потом начнется рутина, в которой все проявляется – и готовность спортсмена, и способность тренера работать со спортсменом.

Мы до этой рутины пока не дошли в силу разных причин, но могу сказать определенно: на данный момент меня беспокоит только одно – здоровье Алены. Я переживаю лишь из-за него и очень хочу, чтобы его хватило для капитальной работы. Настоящего результата мы сможем добиться только так.

Поймите, с Аленой мы не так давно начали работу, в которой хватает различных нюансов, а нас уже терзают расспросами, будем ли мы работать вместе и дальше. Да еще из обрывков фраз штопаются заметки.

Во-первых, мы обе готовы к совместному тренировочному процессу, Алене уже поставлены новые короткая и произвольная программы. Постановщик – Ольга Орлова.

Алена безумно талантливая фигуристка, которая еще далеко не реализовала свой потенциал. Мне будет очень обидно, если она закончит карьеру, не постаравшись перезагрузить ее. Конечно, она сделала много ошибок и копаться в этом бессмысленно. Главное, чтобы она сделала выводы», – сказала Буянова.

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет