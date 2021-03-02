Елизавета Нугуманова: «Я на сто процентов должна была участвовать в ЧМ-2021, но не поехала. Было очень обидно, плакала, не могла это принять»

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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова сообщила, что ей было обидно из-за того, что ее не взяли в состав сборной на чемпионат мира-2021 в Стокгольме.

На чемпионате мира выступали Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова – они в итоге заняли весь пьедестал.

Нугуманова стала 6-й на чемпионате России-2021, на 0,38 балла опередив Туктамышеву.

— Если судить по прошлому сезону, то хотя бы на один этап серии Гран-при вы точно накатали. Но в итоге этого не случилось. Сильно расстроились?

— Очень расстроилась. И сейчас расстраиваюсь, что заняла в Казани пятое место. Я всегда расстраиваюсь, когда у меня не получается... Точнее, прокаты я показываю хорошие, вроде бы должна радоваться! Но нет. У меня выходит, но для медалей не выходит...

Очень обидно, что в прошлом году я была третьей среди старших девочек на чемпионате России и не поехала на чемпионат мира. У нас всегда было и есть правило, что чемпионат страны — это отборочный старт на важнейшие международные турниры. И вот я третья, но в Стокгольм не поехала. Как мне реагировать на это? Конечно, очень обидно. Вроде бы катаюсь неплохо, а толку...

— Что же тогда мотивирует вообще продолжать?

— Я слишком позитивный, возможно, человек. И продолжаю кататься, хотя остаюсь за пределами числа претенденток. Сама не могу понять, где и как я нахожу мотивацию бороться, тренироваться. Но, видимо, это от большой любви к спорту. Я ведь всю свою жизнь отдала этому виду спорта. Поэтому и сейчас продолжаю кататься. И показываю достойное катание.

— Достойное, но только, увы, недостаточное для призовых мест. Уровень конкуренции в женском одиночном невероятный!

— Спорить с этим не буду. Против меня выходят девочки 13-14 лет, которым гораздо легче прыгать. Но я не отчаиваюсь.

— Если чемпионат Европы-2021 провели бы, то вы на него точно поехали. Обидно, что пандемия сорвала эти планы?

— Так я, по сути, на сто процентов и на чемпионате мира должна была участвовать, если мы будем судить по правилам нашей федерации. Есть правила — тройка с чемпионата России всегда едет на ЧЕ и ЧМ. Но, видимо, меня эти правила не касаются.

— Кроме официальных правил есть еще не совсем прописные.

— И очень жаль, что такое есть в спорте. Меня это безумно расстраивает. Я об этом стараюсь не говорить, но прошлый сезон давался мне тяжело. Я плакала, не могла это принять. То, что за пределами социальных сетей, — это отдельная история. Эмоции я себе позволяю только дома, за закрытыми дверьми. Этого никто не видит, никто не слышит, как я разговариваю с мамой по телефону после соревнований...

— С тренером не пробовали обратиться к представителям федерации за разъяснениями?

— А есть ли смысл? Не очень хочется сейчас об этом даже говорить, – рассказала Нугуманова.

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