Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) будет единственным кандидатом на предстоящих выборах главы организации.

Прием документов о выдвижении кандидатов завершился 12 мая. Отчетно-выборная конференция организации пройдет 25 мая в Москве.

Также единственными кандидатами на свои посты зарегистрированы генеральный директор ФФКР Александр Коган, заместитель гендиректора Галина Голубкова и ответственный секретарь Вячеслав Зайцев.

Горшкову 76 лет. Он занимает пост президента ФФКР с 2010 года.