Александр Горшков будет единственным кандидатом на выборах президента ФФКР

Теги Галина Голубкова ФФКР Александр Горшков Вячеслав Зайцев Александр Коган Фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков будет единственным кандидатом на предстоящих выборах главы организации.

Прием документов о выдвижении кандидатов завершился 12 мая. Отчетно-выборная конференция организации пройдет 25 мая в Москве.

Также единственными кандидатами на свои посты зарегистрированы генеральный директор ФФКР Александр Коган, заместитель гендиректора Галина Голубкова и ответственный секретарь Вячеслав Зайцев.

Горшкову 76 лет. Он занимает пост президента ФФКР с 2010 года.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные