Илья Авербух: «ФФКР блестяще справляется с поставленными задачами. Считаю, что нашей федерации надо поставить только «зачет»

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф похвалил Федерацию фигурного катания России (ФФКР) за работу.

«Я считаю, что наша федерация одна из немногих, которая блестяще справляется с поставленными задачами. Это не только Александр Георгиевич [Горшков], наш президент, но, конечно, еще и [генеральный директор ФФКР] Александр Ильич Коган, [заместитель генерального директора ФФКР] Галина Петровна Голубкова.

Это слаженная команда людей, которые блестяще справляются и как кризисные менеджеры, проведя подготовку в сложнейший коронавирусный период. Считаю, что нашей федерации надо поставить только «зачет», от добра добра не ищут», – сказал Авербух.

Отчетно-выборная конференция пройдет 25 мая.