Илья Авербух: «ФФКР блестяще справляется с поставленными задачами. Считаю, что нашей федерации надо поставить только «зачет»

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Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух похвалил Федерацию фигурного катания России (ФФКР) за работу.

«Я считаю, что наша федерация одна из немногих, которая блестяще справляется с поставленными задачами. Это не только Александр Георгиевич [Горшков], наш президент, но, конечно, еще и [генеральный директор ФФКР] Александр Ильич Коган, [заместитель генерального директора ФФКР] Галина Петровна Голубкова.

Это слаженная команда людей, которые блестяще справляются и как кризисные менеджеры, проведя подготовку в сложнейший коронавирусный период. Считаю, что нашей федерации надо поставить только «зачет», от добра добра не ищут», – сказал Авербух.

Отчетно-выборная конференция ФФКР пройдет 25 мая.

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