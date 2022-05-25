Екатерина Боброва: «Знаю Горшкова много лет, он делает хорошо свою работу. Нет пока лучшей альтернативы, поэтому я его поддерживаю»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире прокомментировала переизбрание на должность главы Федерации фигурного катания России ( ).

Горшков был единственным кандидатом на прошедших выборах. Он руководит федерацией с 2010 года.

«Кроме него и не было других кандидатов. Я под началом Александра Георгиевича выступала, знаю его хорошо много лет, он делает хорошо свою работу.

Нет пока лучшей альтернативы, поэтому я поддерживаю Горшкова. Он хорошо справляется со своей работой, я за него очень рада», – сказала Боброва.