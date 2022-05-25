«Желаю плодотворной работы в следующие 4 года!». Глава ОКР Поздняков поздравил Горшкова с переизбранием на пост президента ФФКР

Теги сборная России Станислав Поздняков ОКР ФФКР Александр Горшков Фигурное катание

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поздравил Александра Горшкова с переизбранием на пост главы Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«Александр Горшков в четвертый раз подряд избран президентом федерации фигурного катания России! Уже 12 лет он продолжает бессменно руководить федерацией, которая за эти годы стабильно вносила значимый вклад в копилку олимпийских медалей команды России!

Александр Георгиевич как олимпийский чемпион 1976 года, шестикратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы продолжает поддерживать и мотивировать своих подопечных на новые победы и спортивные подвиги!

Поздравляю и желаю плодотворной работы в следующие 4 года!» – написал Поздняков. 

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