Татьяна Тарасова: «Очень рада, что Горшков будет руководить ФФКР еще 4 года! У нас дела идут очень хорошо. Единственная проблема – постоянные нападки ISU»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о переизбрании Александра Горшкова на пост президента Федерации фигурного катания России.

«На протяжении многих лет выигрываем, у нас хорошая команда. Мы в нормальных рабочих отношениях. Горшков хорошо с этим справляется, он человек честный, совестливый, знает хорошо свое дело, и он на своем месте.

Я считаю, у нас все идет неплохо, идет творческая и техническая работа, ставятся программы, у нас правильный график соревнований. Мы на правильном пути», – цитирует Тарасову ТАСС.

«Я очень рада, что Александр Георгиевич будет руководить нашей федерацией еще четыре года! Даже человек, который не интересуется фигурным катанием, знает, что у нас дела идут очень хорошо.

Единственная проблема – это постоянные нападки ISU. У нас очень боеспособная команда, которая доминирует во всех видах. Горшков всегда справлялся со своей работой, выполнял все задачи.

Какие у федерации цели на эти четыре года? Прежде всего надо отстаивать права наших спортсменов, бороться с ISU за свою команду», – сказала Тарасова «Чемпионату».

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