Слуцкая о выборах главы ФФКР: «Пока нет человека, который мог бы сменить Горшкова. Это достойный выбор, федерация прекрасно работает»

Двукратная чемпионка мира поделилась мнением о переизбрании на пост главы Федерации фигурного катания России ( ).

Горшков возглавляет федерацию с 2010 года.

– Сейчас во многих спортивных федерациях проходят выборы, но часто это делают на безальтернативной основе. На благо ли это федерации, в данном случае — фигурного катания?

– На сегодняшний день федерация работает, результат мы видим, поэтому что-то менять пока не особо нужно. Во-вторых, а кто из кандидатов был?

– Так по сути и не было.

– Ну вот видите. Наверно, пока еще нет альтернативы, человека, который мог бы сменить Александра Георгиевича.

На сегодняшний день это достойный выбор. Федерация прекрасно работает. Раз есть результаты, и мы видим наших спортсменов, которые могут прекрасно готовиться, имеют лед и возможность выступать – наверно, этим и оценивается рейтинг федерации.

Может, через какое-то время придет еще кто-то, кто сможет вдохнуть новую жизнь, что-то предложить. Но на сегодняшний день это хороший выбор, – сказала Слуцкая.