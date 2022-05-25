Слуцкая о выборах главы ФФКР: «Пока нет человека, который мог бы сменить Горшкова. Это достойный выбор, федерация прекрасно работает»

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Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о переизбрании Александра Горшкова на пост главы Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Горшков возглавляет федерацию с 2010 года. 

– Сейчас во многих спортивных федерациях проходят выборы, но часто это делают на безальтернативной основе. На благо ли это федерации, в данном случае — фигурного катания?

– На сегодняшний день федерация работает, результат мы видим, поэтому что-то менять пока не особо нужно. Во-вторых, а кто из кандидатов был?

– Так по сути и не было.

– Ну вот видите. Наверно, пока еще нет альтернативы, человека, который мог бы сменить Александра Георгиевича.

На сегодняшний день это достойный выбор. Федерация прекрасно работает. Раз есть результаты, и мы видим наших спортсменов, которые могут прекрасно готовиться, имеют лед и возможность выступать – наверно, этим и оценивается рейтинг федерации.

Может, через какое-то время придет еще кто-то, кто сможет вдохнуть новую жизнь, что-то предложить. Но на сегодняшний день это хороший выбор, – сказала Слуцкая. 

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